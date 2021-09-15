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【新股IPO】洪九果品傳最快月內遞交上市申請 阿里及陽光保險有份參投

股樓投資 20:03 2021/09/15

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引述內地媒體報道，內地水果供應鏈管理公司洪九果品有意轉戰來香港上市，並將最快月內遞交上市申請。洪九果品曾於2019年12月與東興證券簽署境內上市輔導協議，不過在2020年7月已由中金公司取代，成為公司上市的輔導機構。

車好多集團傳明年來港上市 公司回應：消息不實【見下頁】

洪九果品主要從事全球水果資源整合，在中國貴陽、成都、青島等17個城市建立銷售分公司，擁有覆蓋全國多種銷售渠道，與物美、華潤、永輝、蘇寧家樂福、卜蜂蓮花、伊藤洋華堂、新世紀等全國大型商超系統建立長期供應、聯營關係，並持續為阿里盒馬、錢大媽等新零售企業和水果連鎖專賣店進行基地單品大倉直送。

堃博醫療2216今日起招股 入場費約9444元【見下頁】

延伸閱讀：高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」

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資料顯示，洪九果品現有投資者包括中國農墾、海南農墾、阿里巴巴（09988）、CMC資本、中信建投、天壹資本、陽光保險、深創投等。

同場加映：【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 IPO 港股

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