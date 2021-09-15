▲ 【高息濠賭股】澳門賭牌續期派息條款加辣 濠賭股高息預期不再？

澳門賭牌2022年到期，澳門政府終在本周啟動諮詢修改博彩法，為澳門賭牌續期鋪路。若撇除疫情因素，澳門20年間躋身世界第一賭城，博彩收入是美國拉斯維加斯數倍，澳門賭牌續期收緊監管一直屬預期之內，但澳門政府首次明確提及，博企日後分派利潤需要符合條件並經政府批准，為向來息率回報不俗的濠賭股，在疫情後能否維持高股息帶來不明朗因素。

6大澳門賭牌牌主股－金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 、永利澳門 （01128） 、美高梅中國 （02282） 、新濠國際 （00200） 、澳博控股 （00880） ，自澳門去年以嚴格限制出入境防疫後生意大跌，叫停派息至今。

市場雖然對澳門短線復甦步伐未有太大期望，但博彩行業在疫情期間未錄巨虧、資產負債表健康，令外界相信行業防守性極高，若不計內地8月疫情升溫，濠賭股疫情以來股價表現平穩，與賭收較疫情前暴跌的表現，大相逕庭，反映市場對行業中長期復甦、派息一直樂觀。

圖看以往濠賭派息歷史

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澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值 一文看清券商分析，可見【下一頁】

濠賭股以往賣點之一是現金流強勁，兩家美資牌主金沙中國、永利澳門更以高派息為賣點，參考疫情前3個財政年度，兩家股息派息比率曾高見100%以上。

濠賭業事前投資巨大，年度業績會攤銷前期資本開支，派息額高於列帳盈利，未必等於「派凸」現金流。

以金沙中國2018年度為例，當年金沙中國每股全年派息1.99元，總涉資160.8億元，較同年列帳盈利146.8億元更高，但同年金沙經調整EBITDA （除息稅、折舊及攤銷盈利）為308億元、經營活動現金流淨流入237.8億元。換言之，即使計及派息現金支出，金沙中國同年現金流維持正數。

金沙中國若可回到疫情前穩定每年派息1.99元，以周三收市價16.84元計，股息回報率可達11.8厘。

圖看摩通最新濠賭股目標價、市場5大解讀

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澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表，更多詳情可見【下一頁】

然而，澳門政府諮詢內容，為中長期股息增添額外變數，因文件列明：

建議承批公司向股東分配利潤時，不論其是以現金或股權等形式支付，事前亦須符合特定的要件及應預先獲得特區政府的許可後方能進行。

雖然經濟財政司司長李偉農解話，政府並非阻正常商業行為及合理利潤分配，而是確保博彩公司有足夠財力履約下讓博企分成。不過，政府未訂明「特定要件」內容，金沙中國、永利澳門兩大高派息比率股份周三（15日）跌幅明顯較同業凶猛，不無原由。

券商現時對澳門政府的取向並未有一致看法，較樂觀的花旗認為，只要經濟層面可持續，政府不會反對任何股息派發的議案；較悲觀的瑞信則憂損害股東回報。趁回調吸納濠賭股，爭取中長線高息回報，風險不比「過大海」賭兩手低。

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