【理財智慧】中國央行減息及降準有何影響？

減息及降準均是中央銀行提高市場流動性、刺激經濟的工具。減息可直接刺激經濟,因銀行貸款息口下降,企業和私人借貸成本減輕,有助促進投資、生產及消費。

降準也有類似效果。「存款準備金率」(亦稱RRR)是人民銀行對內地銀行實施的規定,銀行須按人行所定的比率,將固定資金水平維持在存款總額的一定比率,原意是為了保證客戶提款及清算,後演變成貨幣政策及調控手段。當中央下調存款準備金率,銀行可供放貸的資金增加,增加流動性,從而刺激經濟。反之,若上調存款準備金率(簡稱「加準」),便減低資金流動性,遏止過熱的經濟活動。

目前RRR為12%,投資者查看最新的利率及存款準備金率,可瀏覽人民銀行網站(http://www.pbc.gov.cn),查看首頁右側「熱點欄目」。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期,本文經修改。

編輯:黃銳