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【理財智慧】中國央行減息及降準有何影響？

理財智慧 19:21 2021/09/15

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減息及降準均是中央銀行提高市場流動性、刺激經濟的工具。減息可直接刺激經濟，因銀行貸款息口下降，企業和私人借貸成本減輕，有助促進投資、生產及消費。

降準也有類似效果。「存款準備金率」（亦稱RRR）是人民銀行對內地銀行實施的規定，銀行須按人行所定的比率，將固定資金水平維持在存款總額的一定比率，原意是為了保證客戶提款及清算，後演變成貨幣政策及調控手段。當中央下調存款準備金率，銀行可供放貸的資金增加，增加流動性，從而刺激經濟。反之，若上調存款準備金率（簡稱「加準」），便減低資金流動性，遏止過熱的經濟活動。

目前RRR為12%，投資者查看最新的利率及存款準備金率，可瀏覽人民銀行網站（http://www.pbc.gov.cn），查看首頁右側「熱點欄目」。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯:黃銳

降準 貨幣政策 中央銀行 借貸 經濟 減息 銀行 中國

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