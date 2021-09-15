【有相睇】睇好樓市再入市　家庭客斥918萬買滙豪山三房　遠望獅子山景共享天倫樂

樓市連月處於旺場，除吸引不少投資者入市，亦有人覺得現時是買樓自住好時機。富誠地產謝婉玲表示，黃大仙匯豪山錄3房單位成交，買家認為近日樓市氣氛良好，市場仍積聚大量購買力，故看好樓市，再次斥資購入單位。

成交單位為黃大仙匯豪山高層B室，單位為3房間隔，實用面積538平方呎，座向西北，飽覽獅子山景。單位日前以918.5萬元成交，實用呎價17,072元。據了解，買家有見近日樓市氣氛好，市場購買力龐大，屬入市好時機，決定再次入手，擲資購入3房單位與家人共享天倫之樂。

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據悉，原業主於2015年4月以698萬元購入上址，持有單位6年，帳面獲利約$220.5萬元，期間升值31.6%。

資料顯示，滙豪山位於黃大仙蒲崗村道99號，共有一座，提供304伙，設兩房至三房間隔。屋苑由爪哇控股發展，於2008年落成，樓齡約13年，設有商場，距離鐵黃大仙站約十至十五分鐘路程。

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