【大學生注意】香港總商會夥7間企業推「求職計劃」　提供培訓課程、有機會獲工作機會

▲ 「完美求職計劃」，招募所有就讀本地大學的二至四年級學生，希望協助青年為未來事業發展鋪路。（資料圖片）

香港總商會今天推出「完美求職計劃」，招募所有就讀本地大學的二至四年級學生，希望協助青年為未來事業發展鋪路。

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「完美求職計劃」將在5個月內分4個階段進行，由即日起至10月15日接受報名。總商會主席王冬勝表示，希望透過總商會的商界網絡，一方面讓參加者了解商界的運作，另一方面鼓勵他們發展職場上所需要的技能。

是次計畫由總商會卓青社策劃，卓青社聯席主席霍啟山指出：「本計劃幫助學生掌握重要技能，為投身職場做好準備。」他解釋：「除了一系列的培訓課程、企業考察活動和導師分享環節，學生更有機會與參與企業的高管人員進行模擬面試，練習求職技巧。」

目前共有7間企業表示支持計劃，包括國泰航空、其士國際集團、蘭桂坊控股、萬信電子科技、香港鐵路、日本電氣香港及宏亞按揭證券。而據活動網頁顯示，培訓導師將包括來自微軟香港、香港管理專業協會和Swanland.AI 等企業及機構的管理層。

「完美求職計劃」的活動分為4個階段，參加者成功入選後，將會在11月開始接受培訓，並於12月至明年1月期間，進行企業考察活動等。1月至3月期間，則是有導師分享等交流活動。最後將會於3月開始比賽，總冠軍可以與霍啟山進行1日的「影子學習」（Job Shadowing）、額外1萬元獎金，甚至可以有實習或工作機會等。

更多有關報名方法、計劃內容和獎項等詳情，可瀏覽香港總商會官方網站www.chamber.org.hk/yecppp21。

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責任編輯：葉泳珊