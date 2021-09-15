  • 31°C
香港時間 : 2021915日 (三) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學生注意】香港總商會夥7間企業推「求職計劃」　提供培訓課程、有機會獲工作機會

商業 19:20 2021/09/15

分享：

「完美求職計劃」，招募所有就讀本地大學的二至四年級學生，希望協助青年為未來事業發展鋪路。（資料圖片）

香港總商會今天推出「完美求職計劃」，招募所有就讀本地大學的二至四年級學生，希望協助青年為未來事業發展鋪路。

【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）

「完美求職計劃」將在5個月內分4個階段進行，由即日起至10月15日接受報名。總商會主席王冬勝表示，希望透過總商會的商界網絡，一方面讓參加者了解商界的運作，另一方面鼓勵他們發展職場上所需要的技能。

是次計畫由總商會卓青社策劃，卓青社聯席主席霍啟山指出：「本計劃幫助學生掌握重要技能，為投身職場做好準備。」他解釋：「除了一系列的培訓課程、企業考察活動和導師分享環節，學生更有機會與參與企業的高管人員進行模擬面試，練習求職技巧。」

目前共有7間企業表示支持計劃，包括國泰航空、其士國際集團、蘭桂坊控股、萬信電子科技、香港鐵路、日本電氣香港及宏亞按揭證券。而據活動網頁顯示，培訓導師將包括來自微軟香港、香港管理專業協會和Swanland.AI 等企業及機構的管理層。

「完美求職計劃」的活動分為4個階段，參加者成功入選後，將會在11月開始接受培訓，並於12月至明年1月期間，進行企業考察活動等。1月至3月期間，則是有導師分享等交流活動。最後將會於3月開始比賽，總冠軍可以與霍啟山進行1日的「影子學習」（Job Shadowing）、額外1萬元獎金，甚至可以有實習或工作機會等。

更多有關報名方法、計劃內容和獎項等詳情，可瀏覽香港總商會官方網站www.chamber.org.hk/yecppp21

【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行

【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行
今日
【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行
【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
今日
【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？
今日
【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？
【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
今日
【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創

你可能感興趣

【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行
今日 12:48
【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行
【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
今日 18:51
【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？
今日 13:10
【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？
求職招聘 王冬勝 其士 蘭桂坊 大學 國泰航空 港鐵 商會 實習 香港總商會

下一篇文章

【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數
清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數
【人工智能】專利申請最怕重覆　人工智能專利檢索評估　加快搜索速度及擴大搜索範圍
【人工智能】專利申請最怕重覆　人工智能專利檢索評估　加快搜索速度及擴大搜索範圍
【混合工作模式】調查：企業員工平均每週工作44.9小時　近半數人下班後仍需覆郵件和解答客戶查詢
【混合工作模式】調查：企業員工平均每週工作44.9小時　近半數人下班後仍需覆郵件和解答客戶查詢
【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水
【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水