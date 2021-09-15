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【理財智慧】新手投資策略（七） 解讀新股招股書（中）

理財智慧 19:02 2021/09/15

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抽新股前要查閱新股招股書，但正因招股書是將公司的所有資訊皆透露予投資者，內容具體又詳盡，每頁每頁去詳閱很花時間，若要節省時間，就要知道招股書中哪一個章節最重要。上回介紹了新股招股書各章節中較重要的部份，本文繼續和大家解讀新股招股書其他要點。

一、現金流正與負

另外，抽新股前亦要留意公司的現金流量表中，經營現金流是否正數，如果是正數，反映公司做的業務現金流入多過流出，是能賺錢的。如果經營現金流是負數，但淨利潤是正數的話，都要有所保留。

二、市場地位及主要客戶

市場、公司主要客戶及供應商三個部份。市場方面，如果招股書上只顯示市場的增長，未必有用，因為不是上市公司直接面對的市場，建議到「行業概覽」，或其他更相近的行業統計資料，會較在「概要」提到的「市場」統計資料有用。主要客戶及供應商便要留意，公司的收入對現有客戶的依賴度，如果依賴太高，而且主要客戶佔整體收入比例愈來愈大就未必理想。

以上是新股招股書各章節中較重要的部份，下次再繼續和大家解讀新股招股書其他公司政策、競爭優勢等。

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編輯 : 龍紀瑩

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