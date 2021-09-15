▲ 【半導體短缺】大摩：半導體需求或被高估 台積電等代工廠下季或遭削訂單

摩根士丹利發表報告指，整體半導體需求或被高估，認為智能手機、電視和個人電腦的半導體的需求轉弱，而且觀察到液晶顯示器的基礎零件驅動器 IC、利基型記憶體及智能手機傳感器出現渠道庫存問題，預計台積電（美：TSM）和力積電等代工廠訂單最早會在今年第四季度面臨訂單遭削減。

摩根士丹利指出，馬來西亞封測廠產能低迷，對汽車及伺服器供應鏈形成主要瓶頸，而且台灣的晶圓代工不再處於短缺狀態。

摩根士丹利指出，全球14%的晶片封測產能本自馬來西亞，尤其是來自美歐IDM工廠，包括德州儀器（TI，美：TXN）、意法半導體（STM）、安森美（ON Semi，美：ON）及英飛凌（Infineon）。大摩指出，9月初馬來西亞工廠勞動力不足47%，導致下游廠商繼續超額預定PMIC、MOSFET及MCU ，造成不斷聽到芯片短缺的消息。

汽車和服務器需求或在今年底釋放

摩根士丹利引述CNBC報道指，馬來西亞或會在10月底將新冠肺炎定義為地方性流行病，認為馬來西亞的芯片產量可能會在11月和12月顯著改善。大摩又認為，汽車和服務器產能現在仍受到影響，但被壓抑的需求或會在今年底釋放。

摩根士丹利提到，由於馬來西亞封城，中國汽車和電動汽車生產仍面臨汽車芯片短缺的巨大影響；伺服器產能仍受到特定電源IC限制，德州儀器、萬有半導體（AOS）及安森美的電源IC，料將進一步壓低今年末季伺服器DRAM的價格，若馬來西亞封城措施改變，全球汽車和服務器生產就可以恢復。

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編輯：李哲毅