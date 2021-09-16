【美國疫情】夫婦確診後相繼死亡 5年幼子女成孤兒

美國的新冠肺炎持續嚴重，相關死亡人數不斷增加。加州一對夫婦早前不幸確診，兩人最終未能戰病魔相繼離世，亦未能為新生的女兒起名，遺下5名不足8歲的子女。據悉，夫婦二人未接種疫苗。

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39歲的馬西亞斯（Daniel Macias）與妻子戴薇（Davy Macias）共育有5名子女，其中一名女兒更仍是腹中胎兒。馬西亞斯的家人指出，居於南加州的夫婦二人上月先後確診，需要入院治療，戴薇更因病情需要懷孕在34周時提前分娩，誕下女兒。

可惜，分娩後8日，戴薇未及看到新生女兒便因病死亡。家人表示，馬西亞斯最終同樣不敵病魔，於戴薇離世後兩周，於上周四（9日）撒手人寰，留下年僅7歲﹑5歲﹑3歲﹑2歲及3周大的1子4女，5名幼童暫時由祖父母照顧。

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馬西亞斯的哥哥指出，生前在當地一間醫療中心產房工作的戴薇是一名護士，疫情期間一直有工，因為懷孕及出於疑慮未有接種疫苗，不清楚馬西亞斯有否接種。當地一間學校確認，馬西亞斯是中學數學老師。

有網民為馬西亞斯一家發起眾籌，至今已籌得逾26萬美元（約202萬港元）。

責任編輯：吳漢培

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