iPhone 13 登場 9大概念股逐個捉

千呼萬喚下，蘋果(美：AAPL)終於宣布推出新型號智能手機iPhone 13。縱使坊間認為新手機缺乏驚喜，包括未出現衛星通訊及Touch ID等功能。然而對上數次蘋果推出新iPhone，都能取得不俗的銷量。新手機推出亦對位於蘋果產業鏈內的一眾供應商而言，也是一個提高訂單及收益的機會。加上傳統而言，下半年為手機銷量旺季，因此即使手機設備股們目前走勢受市況影響，惟板塊勝在盈利能見度佳，具一定投資價值。

9大iPhone 概念股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

網易因應監管趨緊 傳縮減遊戲及工作室規模 詳情請看【下一頁】

其中貴為藍籌的舜宇光學(02382)，獲瑞信重申「優於大市」評級。該行指出，舜宇8月手機鏡頭模塊業務（HCM）及手機鏡頭出貨量按年分別跌9％、23％，車載鏡頭出貨量按年則升1％。由年初至今，HCM及車載鏡頭分別按年增長23％及56％，手機鏡頭則按年持平。該行預測，HCM、手機鏡頭及車載鏡頭今年出貨量分別按年增長23％、8％及35％。

【恒大危機】 標普下調信用評級至「CC」 展望「負面」 恒大流動性或已枯竭 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機