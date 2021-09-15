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iPhone 13 登場 9大概念股逐個捉

股樓投資 19:49 2021/09/15

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千呼萬喚下，蘋果(美：AAPL)終於宣布推出新型號智能手機iPhone 13。縱使坊間認為新手機缺乏驚喜，包括未出現衛星通訊及Touch ID等功能。然而對上數次蘋果推出新iPhone，都能取得不俗的銷量。新手機推出亦對位於蘋果產業鏈內的一眾供應商而言，也是一個提高訂單及收益的機會。加上傳統而言，下半年為手機銷量旺季，因此即使手機設備股們目前走勢受市況影響，惟板塊勝在盈利能見度佳，具一定投資價值。

9大iPhone 概念股一覽：

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    +9
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網易因應監管趨緊 傳縮減遊戲及工作室規模   詳情請看【下一頁

其中貴為藍籌的舜宇光學(02382)，獲瑞信重申「優於大市」評級。該行指出，舜宇8月手機鏡頭模塊業務（HCM）及手機鏡頭出貨量按年分別跌9％、23％，車載鏡頭出貨量按年則升1％。由年初至今，HCM及車載鏡頭分別按年增長23％及56％，手機鏡頭則按年持平。該行預測，HCM、手機鏡頭及車載鏡頭今年出貨量分別按年增長23％、8％及35％。

【恒大危機】 標普下調信用評級至「CC」 展望「負面」 恒大流動性或已枯竭   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

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撰文 : 李尚毅

舜宇光學科技（02382） 港股

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