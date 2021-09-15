【美股焦點】微軟宣布回購600億美元股票　季度股息增11%

微軟（MSFT）在周二（15日）表示，將進行高達600億美元（約4680億港元）的股票回購計劃，並將季度股息提高11%，以及任命公司總裁Brad Smith為副主席。

微軟表示，回購計劃沒有截止日期，可能隨時終止，又將支付每股0.62美元的股息，較上一季度增加0.06美元。

根據微軟網站的履歷內容，Smith 目前領導著一支在54 個國家或地區擁有1,500 多名員工的龐大團隊。

Smith 於 1993 年從 Covington & Burling 律師事務所加入微軟，負責微軟在歐洲法律事務。他於 2002 年成為微軟的總法律顧問，在接下來的十年間處理過反壟斷的案件。

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責任編輯：黃苑筠