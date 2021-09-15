【每日焦點】一文看清蘋果發布會重點　新iPad、iPhone 13系列有咩新玩意？

蘋果（Apple）於香港時間今（15日）凌晨1時舉行發布會，會上推出多款新產品包括全新的iPhone 13及iPhone 13 Pro系列、新一代入門版iPad、iPad mini，以及Apple Watch Series7等。現在就為各位果迷整合是次Apple發布會的圖輯重點！

【蘋果發布會】蘋果發布iPhone 13系列 最平$5,999可入手 周五晚起開放預訂

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【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini 9月24日發售最平$2,599

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【蘋果發布會】Apple Watch Series7秋季登場 增設QWERTY鍵盤

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此外，由於不少用戶會選擇iPad mini、iPad作為首次入手的蘋果產品，以下亦整理了一些針對新入門果迷的Q&A：

Q1：iPad mini會不會有smart keyboard/magic keyboard？

A：上一代iPad mini已有配keyboard，app store 有售，所有接藍芽的keyboard也可用。

Q2：iPad mini及iPad分別採用甚麼充電接口？

A：iPad mini採用USB-C接口；iPad則採用lightning接口。

Q3：iPad mini有home buttom？

A：沒有。不過設有Touch ID的電源掣就改置機頂，可更方便用戶以磁力貼合Apple pencil使用。

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責任編輯：張寶燕