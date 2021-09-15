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【恒大危機】 標普下調信用評級至「CC」 展望「負面」 恒大流動性或已枯竭

股樓投資 18:44 2021/09/15

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繼惠譽及穆迪後，另一評級機構標普亦下調中國恒大（03333）信用評級。構標將中國恒大（03333）及其子公司恒大地產、天基控股的長期發行人信用評級由「CCC」降至「CC」，評級前景「負面」，指出恒大流動性可能已經枯竭，與此同時，將由中國恒大發行、天基控股擔保的美元債券長期發行評級從「CCC-」下調至「C」。

構標指出，下調評級以反映中國恒大有較高風險出現無法如約償付債務及較高概率的債務重組，並指恒大的流動性和融資渠道持續萎縮，主要表現在其銷售額和現金餘額大幅下降，以及持續使用實物房產來結算應付款項。標普更指，或會進一步下調恒大評級。

同場加映: 【青姐話】大市向下走 見好要識收

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記者：郭秀慧

評級機構 恒大 地產 中國恒大（03333）
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