【各友國行@iM網欄】大自然呼喚･午夜太陽與峽灣

峽灣代表挪威那種沉潛內歛的風格，也是挪威的靈魂！

雖然她的陸地長年累月無休止地和海洋搏鬥，但並不是零和博弈，而是形成了那綿長而支離破碎的美麗海岸線、峽灣與奇石，每年都吸引不少遊人慕名而來。

松恩峽灣 (Sognefjorden) 的震攝

松恩是挪威峽灣中最深最長，由卑爾根北部一直至尤通黑門山(Jotunheimen); 遊船從Kaupanger開始在平靜的峽灣上行進，七月砭人的冷風吹向面額，小明登在船頭四處遠眺獵攝，高山呀峭壁呀小村落呀等景物一路緩緩向後倒; 進入世界遺產【納柔依峽灣Nærøyfjorden】時，峽灣漸漸收窄，上天賜予峽灣仙氣般的色彩，景觀震撼且極具視覺衝擊力; 傲立天地的山峰群彷彿向每位遊人送上祝福似的……

Viking Valley Gudvangen

在Gudvangen落船後繼續行進，朝維京小村Njardarheimr去，參與為期五天的挪威年度盛事【維京市場, Viking Market】; 走過那平行時空的木吊橋後，維京古式帳蓬滿目皆是，當地人打扮成維京海盜似的，而其亂髮、鬆衫、斗篷，短鞘及短皮靴等古式打扮相當有趣! 他們向遊人展示維京人生活的世代傳承，例如示範擲斧頭、射箭、鬥劍、唱歌及手作工藝等等。通過一系列體驗讓人明白維京人為何藉著當時的先進科技(即快速的維京船艦隊)而所向披靡，征服了波羅的海、大不列顛、黑海、格陵蘭和北美洲等地，從而對各地文化產生深遠的影響。

卑爾根 (Bergen)

彩色三角頂的小木屋細說著漢薩同盟商會(Hasa)的故事經歷 (包括同盟所建的倉庫、交易所及住屋等); 漁市場內人們叫嚷寒暄，有些人在呆著嘆咖啡，有些人在享用美味海鮮，總而言之每個居民都有其方向性。在佛洛伊恩山(Fløibanen)的觀景台上，腳下的山林掩映著卑爾根市的景色，遠處的船兒平波缓進地出入哈丹格峽灣 (Hardangerfjord)，四周的湖沼與白雲光影交織出卑爾根美麗一幕!

特羅姆瑟 (Tromso), 北角 (Nordkapp)

1877年的麥克(Mack)啤酒廠是世界上最北的酒廠，啤酒味兒不錯; 孤寂的北極教堂(Arctic Cathedral)時時刻刻在對海凝望，其雪山三角造型的外觀跟傳統教堂的建築形態截然不同; 登上海拔420米的斯托斯坦山(Mt. Storsteinen)舉目顧盼，北極山峽的美侖美奐的面貎都一覽無遺。此行就在【Nordkapp, 北角的午夜太陽】劃上句號 (即每年5至7月底期間的午夜時份，太陽在北角海平面上短暫下降而又隨即升起的自然現象)。

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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