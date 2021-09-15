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【樓市報告】戴德梁行：樓市將踏入整固期　暫無原因大跌

股樓投資 18:51 2021/09/15

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二手樓價指數於8月中旬破頂，其後市道不似預期，雖然仍有屋苑屢見破頂成交，但不少大型屋苑成交量大跌，出現了價升量跌的局面。不過，戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明認為，這是正常情況，皆因市場購買力早前已消耗不少，料樓市將踏入整固期，但強調並非看淡樓市，預期第四季樓價平穩發展，最多升3%。 

據該行統計，今年餘下時間約有8,900個新單位獲批預售，即是說供應增多，但與此同時購買力已消耗不少，被問到何解仍看好樓市，戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩說，香港經濟復甦強勁，暫看不到樓價大跌的理據，又指雖然近期港股波動，但未必一定令樓價下跌。黎劍明則認為，新盤獲批預售後，發展商未必一定要急於推售，而且現時只要發展商開價合理，樓盤去貨速度很快，又直言：「如屆時一手樓盤的銷售反應理想，對往後樓價發展將會有指導作用。」 

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談到近期成交回落的情況，陳健珩解釋說：「平價盤陸續被市場消化，在盤源有限的情況下，業主議價空間收窄，甚至開始提價，買家亦抱觀望態度，造成兩者拉鋸局面，成交減慢，令樓市步入整固期。預計該趨勢將會持續，加上暑假期間市場缺乏大型新盤，9月份成交量會進一步跌至4,700宗。 」 

【青姐話】大市向下走 見好要識收

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 戴德梁行
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