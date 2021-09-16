【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】渣打香港馬拉松仲有五星期唔夠時間練 跑多啲搭夠　到時輕鬆享受賽事

最近身邊有不少朋友都抽到香港渣打馬拉松，距離比賽大約只剩下五星期，若果練全馬相信時間已經不太足夠，小弟去年曾經推介過的跑步書、由 Keith Hanson、Kevin Hanson以及美國職業跑手兼教練Luke Humphrey所寫的《Hansons Marathon Method: Run Your Fastest Marathon》所介紹的全馬練習周期都要18星期，所以如果之前沒有跑開，要在今次比賽造出佳績有一定難度。

根據該書建議練習的最後幾個星期，每星期的跑步里數大約為90至100公里左右，但最後三星期要逐步減少，而每星期周末周日兩天分別要有介乎13至27公里的長課，以及每星期一次間歇跑 (interval run) 及一次配速跑 (tempo run)，當然若之前沒有太多跑步練習，突然提升跑步里數會很易受傷，所以大家練習時亦要量力而為，若未能練太多，也可放鬆心情，輕鬆投入下月比賽吧。

▲ 《Hansons Marathon Method: Run Your Fastest Marathon》是練習全馬其中一本最好的參考訓練書，至於想練半馬，可以選讀《Hansons half-marathon method》。

至於參加10公里及半馬的朋友，練習當然可以輕鬆些，根據Hansons半馬練習，最後幾個星期建議的每星期跑步里數，大約50至60公里，周末長課介乎16至19公里，與全馬練習一樣，一星期一次interval 及tempo。如大家想深入了解Hansons半馬全馬的初階及進階的練習，可以瀏覽這個網址：https://hansons-running.com/pages/training-plans。要記者這些練習僅供參考，切忌一步登天。

至於怎樣練interval 好，其實坊間都有不少的練習，例如大家可以在跑步手機程式 strava加入NBRC Hong Kong 社團，逢星期四就會有跑步教練為跑友提供的interval 訓練，嘗試跟著練習，自己跑步的速度定會增快不少。NBRC Hong Kong 跑團網址：https://www.strava.com/clubs/nbrchongkong

▲ 今個星期NBRC訓練是1200米及600米配速跑的交叉練習，共五組。

▲ 練習配速跑最好的地方當然是各區的運動場。

大家要留意配速跑的訓練速度較真正比賽的速度還要快，根據Hansons建議練習，例如目標跑馬拉松的時間是四小時的話，馬拉松配速時間大約是5分41秒一公里，而interval 練習配速大約是5分34秒一公里，當然亦可因應自己的能力再跑快一點。

至於跑10公里的朋友要留意，今年會在西隧九龍收費廣場出發，跑了兩三公里後就會經過經典的西隧長命斜。因此平時跑開運動場或平坦路段的跑友，每星期宜增加一兩次的斜路跑步訓練，例如可以試試堅尼地城上大口環、數碼港上華富、小西灣龍躍徑，甚至挑戰彩紅上飛鵝山等，讓自己雙腳感受及習慣一下，不然到時才跑斜路就可能很快頂唔順，要以行代跑了。

很多人因平日工作繁忙，大多只會在周末以一至兩節長課就算，這樣去練習10公里賽事應該還可以，但要在半馬做好成績，以至要跑全馬是不足夠的，至少也要每天或隔天有輕鬆跑的練習，即使當天太忙只能跑幾公里也好，有跑和無跑的分別可以相差很遠，當然一星期儲夠跑步里數的訓練是最為穩妥。抽中了渣馬的大家，就由今日開始一起加油，跑多些吧！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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