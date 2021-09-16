【C家教路@iM網欄】關節集采靴子落地 愛康醫療一枝獨秀

周二（14日）上午，人工關節集中帶量採購在天津開標。 本次集採結果總體降幅在80%左右， 總體超過市場預期和之前冠脈支架的降幅。國產品牌中愛康醫療 （01789）、威高股份（01066） 及微創醫療 （00853） 均有中標，其中以愛康醫療表現最為出色，在陶瓷-陶瓷髖關節和膝 關節排名第一，在陶瓷-聚乙烯髖關節排名第二，在合金-聚乙烯排 名第四。高的排名意味申報的量將保證分配， 結合愛康醫療本身最大的申報量， 意味著愛康醫療未來巨大的市場份額。



由於愛康的報價低於出廠價，下半年可能需要向分銷商提供1億元人 民幣的管道庫存補償，導致2021年的全年銷售疲軟。 但是公司對明年的業績復甦充滿信心，愛康的管理層預測2022年 的銷售量從15萬上升至18萬至19萬。受中長期手術量增長， 市場份額的增長、3D列印產品和增值服務等業務孵化，估計202 2年至2025年複合增長率將逾30%。



筆者認為，骨科行業在集採前長期由強生 (JNJ) 、美敦力 (MDT) 等海外巨頭壟斷。 本輪的帶量採購對骨科行業整體進行了新一輪的洗牌， 讓國產品牌能夠突破國際品牌的封鎖， 被市場逐漸認可並佔據一席之地。但是，由於集採的大幅降價， 只有少數的國產品牌能生存下來，無形中也促進了行業的整合。 筆者將繼續關注愛康醫療，微創醫療等頭部公司，並留意明年3月集 採的實際推行情況。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有愛康醫療及微創醫療的長/短倉 。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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