英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累

英國等歐洲國家的貨車司機短缺未有改善，當地超市供應鏈受到波及。英國傳媒報道指，英國超市貨品價格本月已上漲1.3%，其中食品雜貨升幅明顯。消費品製造商表示，行業被逼提升價格。分析師指，隨著英國解封，消費者購物模式亦出現轉變。

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英國凱度公共事務研究所（Kantar）分析師表示，鹹味零食、貓糧及包裝糕點價格升幅顯著。8月累計通脹升幅達0.4%，但9月截至5日的升勢已是其2倍。

研究所零售及消費者觀察部門主管麥凱維特（Fraser McKevitt）表示，由於今年消費推廣優惠教去年多，所以消費者今年大部分時間並未感受到價格上升。但過去1個月內只有27.5%已完成交易，除去年封城初期數據外，數目是研究所追蹤數據15年來錄得的最低水平。

早前商業普遍預測，受疫情和退歐引發的貨車司機短缺等因素影響，英國秋季的生活成本將會上漲。雀巢（Nestlé）、保潔（Procter & Gamble）及聯合利華（Unilever）等消費品製造商表示，行業被逼提價。有零售商估計，若供應短缺持續，運輸成本增加將勢必造成價格進一步上升。

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麥凱維特表示，隨著民眾再度開始實體消費，9月網上雜貨的銷售額按月下降至12.2%，是2020年5月以來的最低水平。因為生活再度變得忙碌，不少民眾轉為出街食飯或食急凍食物，因此9月急凍食品銷售額增加11%。

麥凱維特預料，隨著秋季英國更多員工重回辦公室上班及學校重開，消費者行為模式會再度轉變。

責任編輯：李俊儀

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