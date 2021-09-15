【無牆醫院@iM網欄】「吃月餅」、「玩燈籠」 在院舍共度中秋佳節

一提到「吃月餅」、「玩燈籠」，大家一定會想這是小朋友開心歡度中秋佳節的熱鬧場面。其實，這些活動不只讓小朋友感到開心，雅麗氏何妙齡那打素護養院內的長者同樣感到無比興奮。而且，我們還可以「做月餅」、「吃水果」，讓各位院友都能感受中秋節日的歡愉。

「做月餅」

院舍每年都會邀請義工與一班廚藝了得的院友一起製作奶黃月餅。在義務導師的指導下，各位「整餅師傅」均全情投入，認真製作色、香、味俱全的月餅，與院內其他院友一同享用，分享中秋節的喜悅。近年隨着軟餐食物逐漸普及，院舍亦引入軟餐月餅，讓吞嚥困難的院友也可以在中秋佳節品嚐這款傳統美食，重拾昔日品嚐月餅的滋味，甜在心頭。

「玩燈籠」

玩燈籠當然不只是屬於小朋友的玩意，院舍的長者也很喜歡。每年院舍都會舉辦「耆英歡聚慶中秋」的大型活動，與院友一同慶祝中秋佳節。各位員工除了傾力演出經典的嫦娥奔月故事，亦會與院友一同猜燈謎，說說笑笑。院友一邊拿着「月兔」、「金魚」、「楊桃」等各式各樣的燈籠，一邊欣賞員工獻唱金曲，快樂滿分。

「吃水果」

有月餅、有燈籠……中秋佳節當然也有不少時令水果。雖然院友未能在院舍內邊賞月邊吃水果，但院舍也會在節慶佳期，讓院友品嚐不同種類且香甜多汁的水果，大飽口福。

今年是連續第二年在疫情下度過中秋節，大家需要繼續保持社交距離，戴上口罩參與活動，院內的大型活動也需要分樓層進行，但這些防疫措施無阻院友積極參與活動，享受節日的歡樂氣氛。

雅麗氏何妙齡那打素護養院於一九九九年五月初投入服務，提供238張政府資助的護養床位，為65歲或以上有需要的長者提供長期醫療、護理和住宿服務。

▲ 盤子堆滿各式時令水果，讓院友親自挑選自己喜歡吃的

▲ 玩燈籠、猜燈謎，不亦樂乎﹗

▲ 玩燈籠、猜燈謎，不亦樂乎﹗

▲ 院友化身「整餅師傅」，用心製作每一個奶黃月餅

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