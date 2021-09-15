【緣份到了@iM網欄】謹言慎行 說話前先用三個篩子
大哲學家蘇格拉底曾說：說話反應一個人的智慧，謹言慎行，言之有物是說話智慧的最高準則，會讓你一生都受用無窮。
所以蘇格拉底提醒他的弟子: 說話前要用三個篩子先過濾過，第一所說的事是「真實嗎？」、第二「善意嗎？」、第三「重要嗎?」
有一次，蘇格拉底的一位門生匆匆忙忙地跑來找蘇格拉底，邊喘氣邊興奮地說：「告訴您一件事，你絕對想不到的。」
「等一下！」蘇格拉底毫不留情地制止他，「你告訴我的話，用三個篩子過濾了嗎？」他的學生察覺情況不妙，不解地搖了搖頭。
蘇格拉底繼續說：「當你要告訴別人一件事時，至少應該用三個篩子過濾一遍！第一個篩子叫做真實，你要告訴我的事是真實的嗎？」
「我是從街上或朋友那裡聽來的，大家都這麼說，我也不知道是不是真的。」
「那就應該用你的第二個篩子去檢查，如果不是真的，至少也應該是善意的，你要告訴我的事是善意的嗎？」
「不，正好相反。」他的學生羞愧地低下頭來。
蘇格拉底不厭煩地繼續說：「那麼我們再用第三個篩子檢查看看，你這麼急著要告訴我的事，是重要的嗎？」
他的弟子說：「並不是很重要。」
蘇格拉底打斷了他的話：「既然這個消息並不重要，又不是出自善意，更不知道它是真是假的，你又何必說呢？說了也只會造成我們兩個人的困擾及懷疑罷了。」
因此，不要聽信搬弄是非的人或誹謗者的話。因為他不會是出自善意告訴你的，他既會想要說別人的種種，當然也會同樣地對待你。
所以，他訂出了說話前的三個篩子，不做始作俑者，當然也不要受人利用成了是非的傳播者。
流言比利劍可怕，可以傷害一個人於無形，道聽塗說地人，等於是把自己的快樂加在別人的痛苦之上。
急事，慢慢的說；
大事，清楚的說；
小事，幽默的說；
沒把握的事，謹慎的說；
沒發生的事，不要胡說；
做不到的事，別亂說；
傷害人的事，不能說；
討厭的事，對事不對人的說；
開心的事，看場合說；
傷心的事，不要見人就說；
別人的事，小心的說；
自己的事，聽聽自己的心怎麼說。
作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/
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撰文 : 旺秋（賴櫻華）
欄名 : 緣份到了