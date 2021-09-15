【虛擬銀行】WeLab Bank夥九巴推聯乘優惠　WeLab Debit Card付款程程減2元

▲ WeLab Bank夥九巴推聯乘優惠 WeLab Debit Card支付每程可減2元

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）夥九巴合作，即日起推出3項聯乘優惠，包括以WeLab Debit Card支付車費可享每程減2元同樣適用於已綁定至Apple Pay的客戶，每名客戶每月最多可享120元回贈。行政總裁李家達指，有信心年底前可達到20萬上客量的目標。

匯立又夥九巴連續3個周日在指定路線：1A、108、96R舉行免費乘車活動，以及有獎手機遊戲。新客戶掃描九巴座位後的二維碼後，可獲得開戶獎賞高達2000元，及參與PlayStation 5大抽獎，最低亦可獲得200元回贈。

現有客戶方面，玩遊戲每次過關，每程可獲額外2元回贈，即合共可取得每程最多4元優優。以九巴平均車費約6.7元計，折扣幅度達到4折。

持有匯立銀行扣賬卡的客戶，只需在設有「e度嘟」電子支付裝置的九巴，以扣賬卡付款，即可享有每程2元的車費折扣。

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