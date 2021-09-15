  • 31°C
香港時間 : 2021915日 (三) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

被南韓指濫用市場支配地位　Google對裁決表不滿　稱為韓國人貢獻過百億美元利益

股樓投資 18:54 2021/09/15

分享：

Google的母公司 Alphabet 在日前被南韓的反壟斷監管機構以濫用安卓作業系統（Andorid）為由，包括強逼三星等智能手機只能使用安卓平台，被處以2,074億韓元（折合為1.77億美元）的罰款。公司在周三（15日） 發表聲明，表明會為裁決上訴，指自己去年在韓國的業務貢獻了 11.9 兆韓元（102.5 億美元）的經濟利益。

Google 通過一場「Google for Korea」的線上記者會，表達了對於裁決的不滿。 Google 在記者會中表示，每年通過Play Store服務提供5.1萬億韓元的利益、通過搜索服務提供4.2萬億韓元的利益、通過其他Google應用程式提供2.5萬億韓元的利益，每年為韓國提供了每年10.5 兆韓元的經濟利益。

Google涉濫用市場地位　被韓國罰款1.77億美元　【下一頁

YouTube 首席執行官蘇珊·沃西基 (Susan Wojcicki)也引用牛津經濟研究院的報告表示，YouTube 在2020年為韓國的國內生產總值 (GDP) 貢獻了超過 1.5 兆韓元，並創造了超過 86,000 個全職工作崗位。

在上月底，南韓議會通過了《電信商業法》修正案 (俗稱「反Google法案」)，禁止Google等平台系統利用其壟斷優勢，向軟件開發商收取應用程式內購佣金。

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

反壟斷 南韓 壟斷 作業系統 Alphabet

上一篇文章

【樓市熱話】 好租客一遇難求 關係成朋友屬慶幸 網民：不能與租客太熟

下一篇文章

【職場熱話】同事辭職沒知會 港男感震驚 網民：同事不等於朋友
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市