被南韓指濫用市場支配地位　Google對裁決表不滿　稱為韓國人貢獻過百億美元利益

Google的母公司 Alphabet 在日前被南韓的反壟斷監管機構以濫用安卓作業系統（Andorid）為由，包括強逼三星等智能手機只能使用安卓平台，被處以2,074億韓元（折合為1.77億美元）的罰款。公司在周三（15日） 發表聲明，表明會為裁決上訴，指自己去年在韓國的業務貢獻了 11.9 兆韓元（102.5 億美元）的經濟利益。

Google 通過一場「Google for Korea」的線上記者會，表達了對於裁決的不滿。 Google 在記者會中表示，每年通過Play Store服務提供5.1萬億韓元的利益、通過搜索服務提供4.2萬億韓元的利益、通過其他Google應用程式提供2.5萬億韓元的利益，每年為韓國提供了每年10.5 兆韓元的經濟利益。

Google涉濫用市場地位 被韓國罰款1.77億美元 【下一頁】

YouTube 首席執行官蘇珊·沃西基 (Susan Wojcicki)也引用牛津經濟研究院的報告表示，YouTube 在2020年為韓國的國內生產總值 (GDP) 貢獻了超過 1.5 兆韓元，並創造了超過 86,000 個全職工作崗位。

在上月底，南韓議會通過了《電信商業法》修正案 (俗稱「反Google法案」)，禁止Google等平台系統利用其壟斷優勢，向軟件開發商收取應用程式內購佣金。

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責任編輯：黃苑筠