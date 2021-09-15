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【iPhone 13】開售早期或供貨不足　先達手機商：特別色 Pro Max或可炒起幾百至一千

Hot Talk 19:48 2021/09/15

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【iPhone 13】開售早期或供貨不足　先達手機商：特別色 Pro Max或可炒起幾百至一千！

蘋果（美：AAPL）剛舉行秋季發表會，正式推出iPhone 13系列，近年iPhone貨源供應穩定，「果農」難以炒機賺錢，不過本地手機商估計，部分款式回收價會高水約幾百至一千。

本地炒機勝地先達廣場的G-World Mobile 負責人劉志剛（Lo哥）表示，今年新iPhone 13 炒賣空間有限，估計只有1TB等高容量兼特別顏色的Pro 或Pro Max會有水位，「估計大概有幾百至一千」。

劉志剛估計，少量使用512GB iPhone用戶或會希望升級容量至1TB，此外每年蘋果均會推出新顏色iPhone ，開售早期街貨略為不足，造成搶貨局面，但只屬供應不足情況，而非需求殷切。

圖看iPhone13定價　iPhone12、11減價後新價

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方保僑：Pro及Pro Max 256GB 或會跑出

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今年iPhone 13 主要升級CPU、鏡頭及顯示器，雖然整體設計分別不大，但功能性有所提升。方保僑表示，對部分用戶來說，1TB容量或太多，估計Pro及Pro Max 256GB 或會跑出。

方保僑估計，全球晶片短缺或會拖累iPhone 13系列開賣早期的供貨數目，從而帶起炒風。

方保僑又稱，今月初內地科技公司「小i機器人」向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果立即停止涉及Siri的專利侵權，同時要求蘋果停止銷售侵犯相關專利的iPhone產品，方保僑認為，如果「小i機器人」最終申訴成功，影響iPhone在內地銷售供應，或會再動掀起iPhone 炒賣市場。

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