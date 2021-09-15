【蘋果發布會】追尋遺失iPhone新方法？　新iPhone MagSafe皮革銀包　支援Find My功能

蘋果（Apple）今晨除了一口氣發布全新的iPhone 13系列、iPad（第9代）、iPad mini、Apple Watch Series 7外，還推出了新款的iPhone MagSafe皮革銀包，支援iOS「尋找」（Find My）功能。日後果迷想追尋遺失的iPhone，或者可以靠此方法幫忙！

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據Apple官網顯示，iPhone MagSafe皮革銀包將適用於iPhone 13及iPhone 12系列：

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

雖然皮革銀包透過MagSafe磁吸設計，可以輕鬆貼合在iPhone背面。不過如果用戶的MagSafe卡套與iPhone分離，系統就會彈出通知提醒，並讓用戶掌握卡套的最後位置。

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該新款MagSafe皮革銀包在香港Apple官網售449元，提供紫藤色、金啡色、車厘子深紅色、杉綠色、午夜暗色5種不同顏色，最快9月21日出貨。

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責任編輯：張寶燕