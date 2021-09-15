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【潛力股精選】孫運喜：中化化肥（00297）

股市 18:15 2021/09/15

分享：

港股跌市之下，《iMoney》主編今日推介中化化肥 （00297） 。從技術走勢分析，此股中綫呈上升趨勢，正考驗支持。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版－另一重災區：【按此】

Time code：

00：00 - 港股今日市況解讀　濠賭股成重災區
03：41 - 澳門諮詢修改博彩法　金沙中國急瀉
06：19 - 監管風暴未止 互聯網平台股捱沽
07：51 - 傳內地通知銀行 恒大系停還貸款息
09：41 - 股票分析：復星國際 （00656） 應否走貨？
13：04 - 股票分析：騰訊 （00700） 技術走勢如何？
16：26 - 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 後市如何？
19：12 - 股票分析：時代鄰里 （09928） 見底未？
22：49 - 股票分析：金沙中國 （01928） 應否沽出？
27：15 - 股票分析：希慎興業 （00014） 甚麼價位可買？
30：17 - 港股收市市況速報及分析
32：10 - 股票推介：中化化肥 （00297）

同場加映：重溫《ET開市直擊》iPhone13冇驚喜概念股要跟跌？【按此】

欄名 : 潛力股精選

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