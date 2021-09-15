【潛力股精選】孫運喜：中化化肥（00297）

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16：26 - 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 後市如何？
19：12 - 股票分析：時代鄰里 （09928） 見底未？
22：49 - 股票分析：金沙中國 （01928） 應否沽出？
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30：17 - 港股收市市況速報及分析
32：10 - 股票推介：中化化肥 （00297）
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欄名 : 潛力股精選