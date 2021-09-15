【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）

▲ 蘋果今天公布iPhone 13後引起熱烈討論，iPhone保護殼代理商Goldsmith亦趁着熱潮宣布，在香港推出最新的iPhone 13手機保護殼。

蘋果今天公布iPhone 13後引起熱烈討論，iPhone保護殼代理商Goldsmith亦趁着熱潮宣布，在香港推出最新的iPhone 13手機保護殼，當中更有Kate Spade、Coach iPhone時尚系列款。

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Catalyst iPhone 13 Influence系列 軍規保護殼

Influence系列的保護殼背部加上了防滑物料，兩邊亦有防滑紋理設計，四邊邊緣則設有0.5mm圓邊設計。保護殼提供軍用級MIL-SPEC 810G保護，防跌高度達10尺，手機四角都有手機繩孔，買保護殼亦附送手機繩一條。

Element Case iPhone 13 SPECIAL OPS 系列 主打軍事感

Element Case SPECIAL OPS系列的iPhone 13保護殼，外表物料平滑而且為半透明設計，採用的自我修復刮傷塗層（Self-repairing material），能夠避免手機與其他物品磨擦而造成明顯的刮痕。背板採用了抗UV物料，能夠避免透明殼長期照射陽光所造成的變黃問題。

系列亦通過了美國軍規 MIL-STD-810G 認證的防摔規格，手機可以承受從1.22公尺高度摔落。另外，保護邊緣有加厚設計，避免手機意外摔落時直接碰觸地面；機身背板邊角亦稍為加高，令鏡頭不會與桌面磨擦。系列首批iPhone 13保護殼提供透明及碳灰顏色，亦有MagSafe款式選擇。

Griffin Survivor iPhone 13系列 簡約基本款

美國手機保護殼品牌Griffin Survivor則推出了Clear、Strong及Endurance系列。

Griffin Survivor Clear系列符合軍用標準（MIL-STD 810G），通過6尺摔落保護測試，邊框突起設計可保護屏幕；而Strong系列就有12英尺摔落保護，設計上以雙層物料設計，加上 FortiCore™減震技術，同樣有加高的邊框保護屏幕。

Endurance系列則提供更多功能，有14英尺摔落保護，以三層物料設計，在側框加上紋理，保護殼物料加入抗刮及改善變色問題，並在表面加入抗菌保護，更支援MagSafe功能。

Kate Spade、Coach iPhone 13 系列 加入品版當季元素

美國手機保護殼品牌INCIPIO，與時裝品牌Kate Spade及Coach合作，推出iPhone 13保護殼系列。

Kate Spade New York Case for iPhone 13系列用上品牌當季的主要用色以及設計，提供防震及持久保護，同時支援無線充電。

而Coach的iPhone 13系列則有三款：Protective Case用上Coach當季的花卉圖案，加上防菌物料及防刮塗層，提供防震及持久保護，支援無線充電； Slim Wrap / Leather Slim Wrap Case 系列的表面上用了Coach慣常在手袋上使用的物料，以及高級皮革壓花設計，圖案上是Coach標誌性的「C」設計；Folio Cas則採用對摺式設計，讓用戶加入三張信用卡位置，亦提供磁貼扣，翻蓋及底殼兩部分更可拆開使用。

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責任編輯：李智美