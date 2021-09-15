【樓市熱話】 好租客一遇難求 關係成朋友屬慶幸 網民：不能與租客太熟

相信有過出租經驗的人，一定知道好租客是可遇難求的，近日有網民於網上討論區發文，指自己遇上了一位好租客，因此雙方合作了幾年，平日相處更像朋友一般，於是詢問網民與其租客的關係是否都這樣好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些，指「千萬不要與租客當朋友，不然太相熟會拖租。」，「有過三個租客，都是準時交租，關係良好。」，也有一些，指「我每隔數月便會到深圳找租客吃飯，出租了2年，收了2枝芧台。」

另有網民分享，指自己試過與租客一同行街，也試過在租客退租後也與其保持聯絡，間中更會互相送小禮物，關係很好。

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責任編輯：關海儀