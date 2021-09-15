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【有相睇】3年前嫌貴不買MALIBU 　高層兩房現1068萬沽　創日出康城純兩房新高

股樓投資 17:43 2021/09/15

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多家發展商加快推盤，買家因此到一手市場尋寶，以致近期二手成交回落，但個別屋苑仍錄高價成交，以日出康城MALIBU為例，呎價不足一個月兩度破頂，而近期兩房單位更以1,068萬元易手，創日出康城純兩房新高價。 

香港置業劉浩勤說，將軍澳日出康城MALIBU 1B座高層C室，實用面積537平方呎，兩房間隔，向東北，今年6月放盤，原叫價1,150萬元，及至近期，單位終以1,068萬元易手，實用呎價約19,888元，除了創屋苑兩房新高價，亦為日出康城純兩房新高價。 

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資料顯示，原業主於2018年以909.3萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面賺約165萬元，物業期內升值18.3%。劉浩勤續說，屋苑本月暫錄2宗成交，平均呎價約21,055元，而屋苑目前有53個放盤，入場費880萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 MALIBU 香港置業 將軍澳
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