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【新股IPO】車好多集團傳明年來港上市 公司回應：消息不實

股樓投資 19:43 2021/09/15

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消息指，內地汽車交易平台車好多集團正考慮最快明年來港上市，現在則正研究新一輪私人融資，集資最少1億美元。不過對於上市一事，車好多集團代表回應指：「有關融資及首次公開發售(IPO)的消息不實。」

瑞安房地產272分拆瑞安新天地主板上市【見下頁】

創勝集團6628今日起招股 入場費約8080元【見下頁】

另外有關報道又指，車好多集團目前估值約100億美元，如時間表及發行規模等IPO計劃細節尚未落實。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股

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根據資料顯示，車好多集團主要透過二手車交易平台瓜子網及新車交易平台毛豆網提供線上汽車零售業務，投資者包括軟銀願景基金、方源資本及雲峰資本，今年6月並完成由H Capital領投的3億美元融資。

同場加映：【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

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記者：張以正

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