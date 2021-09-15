極端天氣損害美國經濟 拜登：今年損失逾1000億美元

早前聯合國氣候小組發表報告，指出地球的極端天氣更為頻繁發生。美國各州最近亦深受極端天氣影響，總統拜登表示，極端天氣嚴重打擊美國經濟，並警告美國可能因此蒙受超過1000億美元損失。

拜登定太陽能大計 發電比率2035年升至40% 【下一頁】

AOC率黨友促換美聯儲主席 助抗氣候危機 【下一頁】

美國多個州分今年內分別遭遇山火﹑水災及風災等極端天氣來襲，德州及路易斯安那州亦將面臨熱帶暴吹襲。美國總統拜登（Joe Biden）在科羅拉多州演說時表示，因極端天氣緣故，美國今年恐怕會有超過1000億美元（約7,778億港元）的經濟損失。

拜登表示，過去數月內，每3個美國社區中，便有1個遭受極端天氣。拜登更指出，大家知道極端天氣成因是氣候變化，造成氣候變化的正是人類活動，這是無容置疑的事實。拜登提出，美國政府應該立即增加投資於改善氣候問題。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

科羅拉多州是拜登西部3州訪問的最後一站，之前所到訪的加州及愛達荷州（Idaho）同樣遭受極端天氣影響。美國西部多州今年來屢遭山火侵襲，加州發生有史以來第二大山火，1,500平方公里土地被燒燬。

責任編輯：吳漢培