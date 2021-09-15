  • 32°C
香港時間 : 2021915日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

極端天氣損害美國經濟 拜登：今年損失逾1000億美元

環球社會熱點 17:26 2021/09/15

分享：

早前聯合國氣候小組發表報告，指出地球的極端天氣更為頻繁發生。美國各州最近亦深受極端天氣影響，總統拜登表示，極端天氣嚴重打擊美國經濟，並警告美國可能因此蒙受超過1000億美元損失。

拜登定太陽能大計 發電比率2035年升至40% 【下一頁】

AOC率黨友促換美聯儲主席 助抗氣候危機 【下一頁】

美國多個州分今年內分別遭遇山火﹑水災及風災等極端天氣來襲，德州及路易斯安那州亦將面臨熱帶暴吹襲。美國總統拜登（Joe Biden）在科羅拉多州演說時表示，因極端天氣緣故，美國今年恐怕會有超過1000億美元（約7,778億港元）的經濟損失。

拜登表示，過去數月內，每3個美國社區中，便有1個遭受極端天氣。拜登更指出，大家知道極端天氣成因是氣候變化，造成氣候變化的正是人類活動，這是無容置疑的事實。拜登提出，美國政府應該立即增加投資於改善氣候問題。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

科羅拉多州是拜登西部3州訪問的最後一站，之前所到訪的加州及愛達荷州（Idaho）同樣遭受極端天氣影響。美國西部多州今年來屢遭山火侵襲，加州發生有史以來第二大山火，1,500平方公里土地被燒燬。

責任編輯：吳漢培

相關文章

英環保分子佔領倫敦街頭 舉行公民危機會議
2021/08/25
英環保分子佔領倫敦街頭 舉行公民危機會議
聯合國氣候報告：20年內全球升溫1.5度 極端熱浪變10年一遇
2021/08/09
聯合國氣候報告：20年內全球升溫1.5度 極端熱浪變10年一遇
希臘山火不斷 救火直升機執勤時墜毀
2021/08/09
希臘山火不斷 救火直升機執勤時墜毀
金融機構合力助亞洲減排 擬買下並關閉燃煤發電廠
2021/08/03
金融機構合力助亞洲減排 擬買下並關閉燃煤發電廠
德國水災警報系統失靈？ 內政部長：早通報地方政府
2021/07/20
德國水災警報系統失靈？ 內政部長：早通報地方政府

你可能感興趣

英環保分子佔領倫敦街頭 舉行公民危機會議
19:02 2021/08/25
英環保分子佔領倫敦街頭 舉行公民危機會議
聯合國氣候報告：20年內全球升溫1.5度 極端熱浪變10年一遇
19:09 2021/08/09
聯合國氣候報告：20年內全球升溫1.5度 極端熱浪變10年一遇
希臘山火不斷 救火直升機執勤時墜毀
13:30 2021/08/09
希臘山火不斷 救火直升機執勤時墜毀
氣候暖化 極端天氣 美國 水災 地球 路易斯安那 風災

上一篇文章

【英國疫情】政府呼籲民眾戴口罩 內閣會議卻無人戴（第二版）

下一篇文章

【iOS15】4大新功能 跨平台Facetime最吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【英國疫情】冬季抗疫計劃公布 下周起接種加強劑（第三版）
【英國疫情】冬季抗疫計劃公布 下周起接種加強劑（第三版）
【新冠疫苗】專家反對公眾打加強劑《刺針》聯署撰文
【新冠疫苗】專家反對公眾打加強劑《刺針》聯署撰文
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間17:00）
AOC遭74歲國會黨友稱「後生女」 質疑過份側重年齡及性別
AOC遭74歲國會黨友稱「後生女」 質疑過份側重年齡及性別
美國民主黨推動加稅 紐約富豪面臨61.2%重稅
美國民主黨推動加稅 紐約富豪面臨61.2%重稅