【疫苗抽獎】凱滙千萬單位得獎者真人曝光 35歲年青廚師成幸運兒 租客變業主

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團日前公布疫苗抽獎結果，並於周三（15日）宣佈已成功聯絡21位第一輪抽獎活動的得獎者，包括觀塘凱滙、樓價達千萬的一房單位。黃廷方慈善基金董事黃永光及華人置業集團行政總裁陳凱韻於周二（14日）進行頒獎儀式，凱滙得獎者也隨即前往參觀該位於觀塘的凱滙住宅單位。

是次終極大獎得主是35歲廚師李先生，現正租住長沙灣，有幸獲得人生首個物業將會選擇自住。他表示：「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個終極大獎。今年初疫情反覆，許多食肆受到很大影響，為了社會經濟儘快復甦，我想不如早些接種疫苗，所以4月底我已完成接種第二劑新冠疫苗。其實，身邊不少親友已接種疫苗，我相信這是保護自己及家人最好的方法，今次中獎更是一個驚喜，我會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為將來生活回復常態、去旅行作好準備。」

另外，20位二獎得獎者亦獲安排陸續於參加資格獲得核實後領取價值10萬元的信用卡免找數簽賬額。得獎者分別為13名男性及7名女性，年齡介乎19至69歲，擁有不同背景及職業，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者及甜品師傅，而最年輕的得獎者是一名在港留學的法籍學生，亦有兩名退休人士成功得獎。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【財務自由】邁向財務自由有呢7個階段 睇下自己仲有幾耐可以退休，詳見【下一頁】

第二輪抽獎由即日起至2021年9月30日接受登記，以鼓勵市民繼續支持疫苗接種計劃，並為已接種新冠疫苗的人士提供贏取獎品的額外機會。

於第二輪抽獎活動，黃廷方慈善基金將捐出20份每份價值港幣20萬元的獎學金，送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。此外，若於2021年9月30日或之前，全港有500萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個凱滙一房住宅單位作終極大獎予18歲或以上並已接種疫苗的香港永久居民，該單位樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元。

【創業奇才】韓國學生哥17歲當上服裝品牌CEO 如何做出年銷售額逾930萬元生意?詳見【下一頁】

合資格的參加者可於2021年9月30日下午5時30分前，透過活動網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚登記參加第二輪抽獎。

如有任何查詢，有意參加者即日起可致電專屬抽獎熱線3697 9357查詢，服務時間為周一至周日上午9時正至下午6時正，或發送電郵至enquiry@vaccinationluckydraw.hk。

【職場調查】愈來愈多港人投身送餐專員行列 戶戶送調查：86%受訪者最享受工作彈性，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



