  • 31°C
香港時間 : 2021915日 (三) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大調富格曲@iM網欄】摩登中菜 「唐宮小聚」

名人薈萃 18:29 2021/09/15

分享：

多年前，一次舊同學聚會，飯局選址尖沙咀「唐宮小聚」。沒想到，當年拉小提琴的老友阿黃，畢業後於飲食界大展拳腳，現職飲食集團高層，「唐宮小聚」正正是集團其中一個得意項目。餐廳地方寛敞，離香港文化中心不遠，只有幾分鐘路程。工作關係，自己經常到文化中心綵排。綵排前後，往往跟同事、樂手好友到「唐宮小聚」聚一聚。德國朋友説笑，稱之為 <Mensa>， 中文即「飯堂」也。

「唐宮小聚」英文名為 <Social Place>，顧名思義，餐廳想提供一個與友共聚、吃飯 social 的好地方。餐廳由一間上市公司經營，於中外各地擁有超過60間餐廳，來頭不小。據了解，除了香港「唐宮小聚」的四間分店以外，深圳、成都、星加坡及台灣都相繼開設分店，業務發展迅速。

餐廳主打摩登中菜，食物以至裝修設計都盡顯心思。比較矚目的，要算是店內的乒乓球檯及乒乓球拍。客人可以在球檯上用膳，加上開放式廚房，給人一種輕鬆、充滿活力的感覺。如果食客可以在店內打乒乓球，應該會更加「好玩」。

第一次到「唐宮小聚」，不少朋友都被碗內的螞蟻、蜜蜂等圖案吸引，又驚又喜，食物未到已經開始「打卡」拍照。無論新、舊朋友聚會，餐具上的心意設計都令氣氛霎時熱鬧起來。

氣氛環境以外，食物亦富特色。同阿黃淺談之間，知道了「唐宮小聚」就是要把集團累積多年烹製精緻粵菜的經驗，在傳統的基礎上刻意注入創新元素及東南亞風味。餐廳不但粥粉麵飯俱全，還有各種造型新穎別緻的點心、甜品。飲品方面，紅、白、氣酒之外亦有多款創意特飲。菜單選擇豐富，飯局交由阿黃幫忙發牌，錯不了。一眾好友相聚，試盡招牌菜式包括沙田乳鴿、火焰菠蘿、陳釀醉蟹、黑金流沙、椰皇燉雞等等，大家都盡興而歸。此後，不少朋友都一去再去。

沙田乳鴿

其中，沙田乳鴿堪稱唐宮小聚的皇牌菜式。沙田乳鴿先後榮獲「中國名菜」、「上海名菜」、「百佳榜首招牌菜」等多項殊榮。乳鴿經秘製滷水醃製後，即叫即炸，外香內軟，餐廳經理稱之為「每檯必吃」。據聞，個別分店曾創下日售過千乳鴿的佳績。餐廳不時加入新菜式，除了原味之外，最近亦推出麻辣乳鴿，搭配本地手工啤酒或店內自家調製的梅酒，又有另一番風味。

黑金流沙

椰皇燉雞

喜歡拍照「打卡」的話，火焰菠蘿無疑是相機先食的首選。侍應先將原個菠蘿放到客人檯上，並隨即點火把整個菠蘿燒起來。火焰控制恰到好處，菠蘿受熱後果香四溢，內裏的紅咖喱燜牛肋條因而更加香甜入味。每次點選火焰菠蘿，都有 BBQ 的感覺，好玩又好食。

火焰菠蘿

不少朋友都愛吃大閘蟹，「唐宮小聚」的陳釀醉蟹(熟醉蟹)也是個不錯的選擇。後來才知道，陳釀醉蟹曾獲著名食評家方曉嵐女士撰文推介。試過，的確好吃。

陳釀醉蟹

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

菠蘿 大閘蟹 啤酒 文娛藝術 點心 裝修設計 尖沙咀 相機 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市