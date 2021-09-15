【周大調富格曲@iM網欄】摩登中菜 「唐宮小聚」

多年前，一次舊同學聚會，飯局選址尖沙咀「唐宮小聚」。沒想到，當年拉小提琴的老友阿黃，畢業後於飲食界大展拳腳，現職飲食集團高層，「唐宮小聚」正正是集團其中一個得意項目。餐廳地方寛敞，離香港文化中心不遠，只有幾分鐘路程。工作關係，自己經常到文化中心綵排。綵排前後，往往跟同事、樂手好友到「唐宮小聚」聚一聚。德國朋友説笑，稱之為 <Mensa>， 中文即「飯堂」也。

「唐宮小聚」英文名為 <Social Place>，顧名思義，餐廳想提供一個與友共聚、吃飯 social 的好地方。餐廳由一間上市公司經營，於中外各地擁有超過60間餐廳，來頭不小。據了解，除了香港「唐宮小聚」的四間分店以外，深圳、成都、星加坡及台灣都相繼開設分店，業務發展迅速。

餐廳主打摩登中菜，食物以至裝修設計都盡顯心思。比較矚目的，要算是店內的乒乓球檯及乒乓球拍。客人可以在球檯上用膳，加上開放式廚房，給人一種輕鬆、充滿活力的感覺。如果食客可以在店內打乒乓球，應該會更加「好玩」。

第一次到「唐宮小聚」，不少朋友都被碗內的螞蟻、蜜蜂等圖案吸引，又驚又喜，食物未到已經開始「打卡」拍照。無論新、舊朋友聚會，餐具上的心意設計都令氣氛霎時熱鬧起來。

氣氛環境以外，食物亦富特色。同阿黃淺談之間，知道了「唐宮小聚」就是要把集團累積多年烹製精緻粵菜的經驗，在傳統的基礎上刻意注入創新元素及東南亞風味。餐廳不但粥粉麵飯俱全，還有各種造型新穎別緻的點心、甜品。飲品方面，紅、白、氣酒之外亦有多款創意特飲。菜單選擇豐富，飯局交由阿黃幫忙發牌，錯不了。一眾好友相聚，試盡招牌菜式包括沙田乳鴿、火焰菠蘿、陳釀醉蟹、黑金流沙、椰皇燉雞等等，大家都盡興而歸。此後，不少朋友都一去再去。

▲ 沙田乳鴿

其中，沙田乳鴿堪稱唐宮小聚的皇牌菜式。沙田乳鴿先後榮獲「中國名菜」、「上海名菜」、「百佳榜首招牌菜」等多項殊榮。乳鴿經秘製滷水醃製後，即叫即炸，外香內軟，餐廳經理稱之為「每檯必吃」。據聞，個別分店曾創下日售過千乳鴿的佳績。餐廳不時加入新菜式，除了原味之外，最近亦推出麻辣乳鴿，搭配本地手工啤酒或店內自家調製的梅酒，又有另一番風味。

▲ 黑金流沙

▲ 椰皇燉雞

喜歡拍照「打卡」的話，火焰菠蘿無疑是相機先食的首選。侍應先將原個菠蘿放到客人檯上，並隨即點火把整個菠蘿燒起來。火焰控制恰到好處，菠蘿受熱後果香四溢，內裏的紅咖喱燜牛肋條因而更加香甜入味。每次點選火焰菠蘿，都有 BBQ 的感覺，好玩又好食。

▲ 火焰菠蘿

不少朋友都愛吃大閘蟹，「唐宮小聚」的陳釀醉蟹(熟醉蟹)也是個不錯的選擇。後來才知道，陳釀醉蟹曾獲著名食評家方曉嵐女士撰文推介。試過，的確好吃。

▲ 陳釀醉蟹

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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