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英國8月錄得通脹3.2% 創逾9年新高

環球經濟金融 18:25 2021/09/15

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英國國家統計局表示， 英國8月通脹由7月的2%，按月急升至3.2%，創逾9年新高，亦是自1997年有紀錄以來最大通漲增幅，同時市場預期的2.9%通漲目標。英國國家統計局相信通漲率飆升屬暫時現象，由於去年政府推出外出用餐優惠，導致餐飲價格出現調整。

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英國國家統計局（ONS）周三表示，8月通脹率為3.2%，較7月的2%通脹率，按月上升1.2個百分點，創2012年3月以來、逾9年新高。此外，上月通脹率遠高於市場預期的2.9%目標，亦是自ONS自1997年有紀錄以來的最大通脹增幅。

8月的消費者物價指數（CPI）上升3.5%，同樣是創近9年來新高。各類消費物價指數當中，以餐飲業的價格增幅最明顯，其餘包括超市食品及飲料、汽油、二手車等商品或服務等，物價亦按月大幅上升。

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ONS指，由於英國政府於去年8月推出Eat Out to Help Out的資助外出用膳計劃，導致外出餐飲消費價格減低，如今資助計劃取消後，餐飲價格回復正常，因此相信通脹急升屬暫時現象。

ONS亦補充，食品及非酒精飲料價格上月上漲1.1個百分點，為2008年以來最高增幅，反映上月人手短缺帶來的供應鏈危機，可能對通脹產生影響。

英倫銀行估計，通脹率年底會達至4%，然後在2022年及2023年逐步回落。

責任編輯：郭麗明

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