英國8月錄得通脹3.2% 創逾9年新高

英國國家統計局(ONS)周三表示,8月通脹率為3.2%,較7月的2%通脹率,按月上升1.2個百分點,創2012年3月以來、逾9年新高。此外,上月通脹率遠高於市場預期的2.9%目標,亦是自ONS自1997年有紀錄以來的最大通脹增幅。

8月的消費者物價指數(CPI)上升3.5%,同樣是創近9年來新高。各類消費物價指數當中,以餐飲業的價格增幅最明顯,其餘包括超市食品及飲料、汽油、二手車等商品或服務等,物價亦按月大幅上升。

ONS指,由於英國政府於去年8月推出Eat Out to Help Out的資助外出用膳計劃,導致外出餐飲消費價格減低,如今資助計劃取消後,餐飲價格回復正常,因此相信通脹急升屬暫時現象。

ONS亦補充,食品及非酒精飲料價格上月上漲1.1個百分點,為2008年以來最高增幅,反映上月人手短缺帶來的供應鏈危機,可能對通脹產生影響。

英倫銀行估計,通脹率年底會達至4%,然後在2022年及2023年逐步回落。

