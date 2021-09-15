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【職場熱話】同事辭職沒知會 港男感震驚 網民：同事不等於朋友

理財智慧 18:54 2021/09/15

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不知道平日大家辭職會不會跟其他同事說呢？近日有網民於網上討論區發文，指和自己關係很好的同事已辭職，但卻沒有跟自己說一聲，因此感到非常震驚，不明白為甚麼辭職也不說一聲。

樓主經歷：

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【職場熱話】男同事一開手機瀏覽器  播出令人尷尬的聲音   網民：下次小心一點  大家明白的 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，不少人，指「同事不等於朋友，不能與同事過於交深和投入感情。」，「同事表面沒有甚麼，但關係到自身利益便一定會出賣你。」另有人，指「同事也有很多種，分親密同事、酒肉同事和普通同事，可能在他心中你只是普通同事。」。

而樓主最後也有在討論區留言回覆，指「他有和別的同事說，上星期五他們一起吃飯，原來是辦歡送會。」。

 

同場加映：【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

 

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責任編輯：關海儀


 

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