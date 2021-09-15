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【帶你睇盤】極近地鐵站已補價居屋　兩房叫價540萬　低首期上車之選

股樓投資 17:31 2021/09/15

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住得方便是許多人的置業首要要求，屋苑附近多交通樞紐的屋苑總是特別受歡迎。今次介紹的放盤位於屯門居屋兆康苑，兆康苑正正興建於屯馬線兆康站旁，亦為多條輕鐵線路沿線站。由屋苑步行到兆康站僅約5分鐘步程，無論是上班、上學或娛樂皆十分方便。

是次介紹的放盤為屯門兆康苑N座中層7室，單位實用面積467平方呎，屬兩房間隔，向東南享開揚景致。單位現時以自由市場叫價540萬元，最高可承造九成按揭，低首期亦適合上車。

單位圖片

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放盤單位︰ 屯門兆康苑N座中層7室（物業編號：AN221886）
實用面積︰ 467平方呎
間隔： 兩房
叫價： 540萬元
賣點：
  • 屋苑距離屯馬綫兆康近，僅約數分鐘步程
  • 連接多條輕鐵綫路
  • 屋苑設有商場，食肆、民生商店林立
  • 座向東南，景色開揚
  • 叫價可承造高成數按揭

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

http://www.manyw.com/details/?263587B

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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