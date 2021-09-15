【職場熱話】獲舊公司重召 人工福利勝現職 港男感忐忑 網民：舊老闆是信不過的

不知道大家有沒有被舊公司邀請回去工作的經歷呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近被舊公司叫回去工作，而其開價的月薪則比現時的工作更高，也再不用經常加班，於是向網民詢問應否回舊公司工作。

樓主經歷:

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【職場熱話】港男上一份工虛報工作經驗 怕被查出失去公務員一職 網民：不會有人這般無聊去查你 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「不妨試一下，若不合適再走也不遲，而下一份工也可以用4萬2來開價。」，「若沒有和舊公司交惡，也一試無妨。」，也有些人，指「舊老闆是信不過的，到時應該不止要加班到7點。」

另有網民問樓主是做那一行，只是任職經理，人工竟然能有4萬2，開玩笑問還請不請人。

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責任編輯：關海儀