▲ 【打擊洗錢】證監會：打擊洗錢恐怖分子資金籌集新指引今月30日生效

證監會就打擊洗錢指引發表諮詢總結，同時宣布經修訂的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引將於今月30日刊憲後生效，而有關跨境代理關係的新規定將推遲至2022年3月30日才生效。

證監會稱，有關修訂旨在使旗下指引與財務行動特別組織在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的標準看齊，而當中載有額外導引，從而協助證券業內人士實施風險為本的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施。

證監會提到，雖然上述建議獲得廣泛支持，但回應者對關於跨境代理關係的規定提出很多意見。有見及此，經修訂的指引令有關條文更加清晰，並讓業界在遵從這些規定方面有更大靈活性

證監會：設立六個月的過渡期以便機構遵從跨境代理新規

證監會解釋，考慮到機構可能需時實施適當的政策、程序及管控措施，證監會將由刊憲日期起設立六個月的過渡期，以便機構遵從有關跨境代理關係的新規定。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀，在香港這個國際股票交易中心，本地受規管機構會為身處全球各地主要金融樞紐的海外經紀行執行交易。有關修訂向機構提供指引，協助它們更有效地評估及管理跨境代理關係所涉及的風險。

證監會去年9月18日就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期三個月的諮詢。當時證監會接獲26份意見書，當中的回應者包括業界組織、專業和顧問公司、經紀行及資產管理公司。

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編輯：李哲毅