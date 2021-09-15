鰂魚涌THE HOLBORN認購反應熱烈 　決定周日賣樓　折實最平580.8萬

兩個單幢項目早前同時開價，並公布銷售安排，其中恒地（00012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN將於周日（19日）賣樓，涉及128伙，單位分布價單1號及價單2號。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝說，THE HOLBORN自推出以來，備受好評，市場反應熱烈，而首批單位折實售價由5,808,260元起，當中124伙折實價不多於800萬元。

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據價單顯示，首輪銷售涉及128伙，一房單位佔103伙、開放式單位則佔25伙，實用面積220至260平方呎，價單訂價由6,179,000元起，至最貴8,547,000元，價單呎價約26,924元至33,518元，最高總折扣率計，折實價由5,808,260元起，至最貴8,034,180元，折實呎價則約25,309元至31,507元。

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早前不少地產代理坦言，由於THE HOLBORN鄰近藍籌屋苑太古城及商業區，加上大部分為開放式及一房戶，銀碼不高，相信吸引不少投資者入市。市場消息指，截至周二（14日）傍晚，項目累收750個認購登記，若以首輪開售的128伙計，超購認購約4.8倍。

【青姐話】大市向下走 見好要識收

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