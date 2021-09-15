【職場熱話】港男見工被HR侮辱沒大學畢業 但招聘只要求中五學歴 網民：浪費時間扮見人

不少人在見工面試時也遇到不好的經歷，近日有網民於網上討論區發文，指自己明明符合一間公司的招聘要求和條件，卻被HR出言侮辱他不是大學生，但明明招聘時只要求有中五學歴，因此樓主感到十分無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】 基金公司月薪2.2萬 畢業生嫌低過朋友 網民：冇工作經驗點搵到好工 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 其實那些HR知不知甚麼叫互相尊重！？人求工，工求人，雙向的！！不能次次都用侮辱說話來壓低人工。」，「 你想請大學生為何不寫？浪費大家時間扮見人。」也有一些人質疑為何有九年工作經驗只是出價萬6。

另有網民也分享，指「很多時HR看CV其實已無心請那位應徵者，但他們因要交數，不能見太少人，否則他們變相「開工不足」，於是便會邀一些不會請的人來面試。」。

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責任編輯：關海儀