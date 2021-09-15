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【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅

股樓投資 16:43 2021/09/15

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高盛發表研究報告指，中國政府正致力為房地產行業在短期內去槓桿化，並帶來流動性壓力，以最差的情況推算，相信到2023年上半年，所有公司達成「三條紅綫」的情況下，將會削減18萬億元人民幣債務，即在2022及2023年，除物業銷售需達至15至16萬億元人民幣外，行業需要額外17萬億元人民幣之現金流入。

高盛予內房股最新投資評級及目標價﹕

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報告指，目前房企槓桿相對集中在上游產業，可能會令大型房企債務違約的系統風險加大，投資者現時最關心政府將如何管理去槓桿的過程。因應大型發展商違約風險增加，相信政府或將有信貸寬鬆的政策，如在購地貸款方面。該行預期，內房會進入長期下行的態勢，預期今年餘下數個月，新商品房銷售會有雙位數跌幅，全年銷售量和銷售額，分別只會升3%和6%，並降明年物業價格預測至跌5%（原預測為持平）。

該行下調多隻內房股評級，板塊股價受壓。碧桂園（02007）為內房板塊中，跌幅最大的藍籌股，低見7.1元，曾跌近一成。融創中國（01918）、旭輝控股（00884）、新城發展（01030）、中國恒大（03333）、綠城中國（03900）跌幅介乎5.2%至9.8%。

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記者：郭秀慧

目標價 綠城中國（03900） 中國恒大（03333） 融創中國（01918） 新城發展（01030） 碧桂園（02007） 發展商

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