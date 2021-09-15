【打疫苗抽凱滙】80後廚師憑疫苗抽獎成功上車　成凱滙單位業主後有何感想？

▲ 80後廚師憑疫苗抽獎成功上車 成凱滙單位業主後有何感想？

由信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業舉辦的第一輪疫苗抽獎結果早前已經揭盅，終極大獎「凱匯」一房單位得主曝光。信和華置與凱滙單位得主、現年35歲廚師李先生舉行贈送儀式。李先生表示，現時在長沙灣租住，有幸透過抽獎獲得人生首個物業，將會選擇自住該凱匯單位。

逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎 第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）【詳情】

圖解信和華置第二輪抽獎內容

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李先生在接受採訪時稱：「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個 終極大獎。」他指，今年初疫情反覆，許多食肆受到很大影響，為了社會經濟儘快復甦，他就打算盡早接種疫苗，於是4月底時，已經完成兩劑新冠疫苗的接種。

凱滙單位得主年紀是什麼？ 誰是抽獎活動最大贏家？外傭或成得獎者之一，可見【下一頁】

他又指，身邊不少親友已接種疫苗，相信這是保護自己及家人最好的方法。是次中獎更是一個驚喜，李先生稱，會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗， 為將來生活回復常態 、去旅行作好準備 。

另外，20位二獎得獎者亦在核實資格後，領取價值10萬元港幣的信用卡免找數簽賬額。得獎者分別為13名男性及7名女性，年齡介乎19至69歲，擁有不同背景及職 業，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者及甜品師傅，而最年輕的得獎者是一 名在港留學的法籍學生，亦有兩名退休人士成功得獎。

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