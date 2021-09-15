【職場熱話】打工男辭職後 舊上司死纏難打 不停致電問公司事情 網民：直接封鎖他

相信大家都有過辭職的經驗，不知道你們有沒有試過在離職後還被舊上司問東問西呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在離職時明明有做好交接工作，但其舊上司還是會經常問他舊工作的事情，使他感到十分煩惱。

樓主經歷：

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【職場熱話】 魔鬼藏在細節裡 中秋早放只是夢 網民：這樣的公司真是早走早着 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「舊公司問題，一律不建議回答。」，「不想回覆便封鎖他不就可以了嗎？」，也有一些人，指「最煩的不是前老闆，而是舊同事，老闆不理他就可以了，但有些同事會在你離開後還是不斷問你公司檔案放在那裡。」

另有網民也分享，指自己的老公明明在去年12月經已辭職，但他部門的同事、上司還是不斷向他詢問工作事情，甚至要他幫忙跟進工作項目，十分過分。

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責任編輯：關海儀