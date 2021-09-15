【電子支付】港鐵、巴士等引入二維碼支付　上半年使用量僅佔0.5%

▲ 港鐵、巴士等公共交通工具近年引入二維碼支付，但今年上半年使用量僅佔0.5%

香港公共交通工具支付由八達通一家獨大多年，港鐵公司 （00066） 、專營巴士、小巴和渡輪近年逐步引入「二維碼（QR Code）」支付功能。運房局回應議員查詢時指，今年1月至6月間，在鐵路、專營巴士和小巴以二維碼支付的使用率僅佔0.5%，渡輪服務使用二維碼支付更只有0.2%。

運房局表示，一直鼓勵的士業界引進不同的電子繳費系統，以方便乘客，已有部分的士司機或營辦商接受以二維碼等電子支付方式支付車資，但政府未備有使用二維碼功能支付的士車資的相關數字。

八達通去年少賺近24% 創三年以來最差，可見【下一頁】

港府續指，港鐵公司正跟進讓其他電子支付系統供應商接入港鐵電子支付系統的工作，預期於2022年初提供更多電子支付系統選擇，港鐵也會於2022年起分階段更換及提升車站內現有的自動收費系統設備，預期乘客可於2023年起使用信用卡付費乘車。



港府表示，港鐵乘客使用二維碼支付車費可享有「程程車費扣減」優惠，學生及合資格殘疾人士票價優惠也僅限於八達通，未擴展至二維碼支付。港鐵公司會繼續密切留意市場情況，以審視各優惠的相關安排。

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編輯：麥德銘