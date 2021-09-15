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【TikTok】歐盟宣布調查TikTok私隱安全　包括處理未成年用戶數據及向中國轉移數據

商業 16:13 2021/09/15

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歐盟監管機構愛爾蘭數據保護委員會（Ireland's Data Protection Commission）表示，已對中國短影音平台TikTok展開兩項調查，分別與處理兒童數據和將個人資料轉移到中國有關。（新華社圖片）

歐盟監管機構愛爾蘭數據保護委員會（Ireland's Data Protection Commission）表示，已對中國短影音平台TikTok展開兩項調查，分別與處理兒童數據和將個人資料轉移到中國有關。

【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創

第一個調查將針對TikTok對其未成年用戶個人數據的處理，以及它是否符合歐盟的保護規定；另外一項調查則將著重TikTok向中國轉移個人數據的部分，以及向歐盟以外的國家轉移個人數據時，有沒有遵守歐盟數據法。委員會亦對人工智能工程師可訪問歐盟用戶的數據表示擔憂。

去年12月，愛爾蘭數據保護委員會成為TikTok在歐盟的主要數據保護機構，一旦確認違反規定，委員會最高可向企業處以其全球營收4%的罰金。

除了TikTok，委員會亦曾對通訊軟件Whatsapp進行過私隱調查，並開出破紀錄的2.25億歐元（約20.68億港元）罰單。

【電影業復甦】全球總票房收入達406億　較去年同期回升68%　

【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？

責任編輯：李智美

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