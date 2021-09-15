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印尼擬放寬峇里島疫情級別 馬來西亞重開旅遊熱點

環球社會熱點 17:37 2021/09/15

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新冠肺炎疫情持續肆虐，為挽救因疫情嚴重影響的經濟狀況，多個國家擬重新開放部分旅遊熱點。印尼政府於周一（13日）表示會降低峇里島疫情級別，包括重開部分旅遊景點；馬來西亞亦於周四（16日）容許已完成接種新冠疫苗的遊客免隔離，前往主要度假勝地浮羅交怡。

美國最抵玩旅遊勝地揭曉 頭10德州佔3席 紐約包尾（附排名） 【下一頁】

印尼高級官員周一表示，將降低峇里島（Bali） 防疫級別，容許峇里島重開部分旅遊景點、戲院入座率提高至50%。峇里島酒店經理表示，當地旅客反應非常好，同時希望當局盡快開放外地旅客前往，恢復旅遊業增長。

旅遊部長桑諾（Sandiaga Uno）亦表示，正制定向外地遊客重新開放旅遊業計劃，初步打算套用泰國旅遊氣泡措施，允許來自低感染風險國家、已完成接種新冠疫苗的旅客免隔離旅遊。

越南擬重開富國島旅遊 刺激經濟復甦 【下一頁】

同時，馬來西亞將於周四容許已完成接種新冠疫苗的遊客，免隔離前往主要度假勝地浮羅交怡（Langkawi），估計年底前會有約40萬遊客到訪，可為當地帶來約1.65億令吉（約3.08億港元）收入。

責任編輯：郭麗明

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