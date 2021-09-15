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【蘋果發布會】蘋果Fitness+開放15個新國家市場　增「集體健身」功能

科技 16:00 2021/09/15

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蘋果宣布，將為旗下的健身串流訂閱服務Fitness+新增多項新功能，並會推出6種語言及登陸15個國家。

蘋果在秋季發布會上，一口氣推出多款新產品，如iPhone 13系列、新iPad、Apple Watch等。蘋果也同時宣布，將為旗下的健身串流訂閱服務Fitness+新增多項新功能，並會推出6種語言及登陸15個國家。

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蘋果去年9月宣布推出Apple Fitness+計畫，並在去年12月正式上線。經過接近一年的時間，蘋果今宣布將拓展Fitness+的市場，由最初只有澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、英國、美國用家可使用，現時將拓展至法國、德國、義大利、西班牙、馬來西亞等15個國家。至於香港市場，則需再多等一下。

蘋果還預告在今年秋天，Fitness+會推出名為「SharePlay」的集體健身功能，用戶可以同時與多達32個人一起運動。

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另外，Fitness+也將加入引導冥想功能，幫助用戶在日常生活中減輕壓力。而冥想功能將會由9大主題：目的、善良、感恩、察覺、創造力、智慧、平靜、專注、韌性，用戶可以選擇主題並與影片中的教練一同進行冥想，每次冥想時間約5至20分鐘。除此之外，用戶還可將影片音訊上傳至Apple Watch的應用程式中，用戶便可以隨時隨地冥想。

【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini　9月24日發售最平$2,599

責任編輯：曾曉汶

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