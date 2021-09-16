【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬

如果你是恐怖片愛好者，接下來這個好消息對你來說是很興奮，某外國金融網站最近舉辦了一個活動，只要你有勇氣在10天之內，看完指定的13部恐怖片，選出最恐怖的電影，最後你將獲得$1,300美金（約港幣1萬元）和$50禮品卡（約$389港幣）作為報酬。

參加者須年滿18歲，並在觀看的時候配戴由公司提供的 Fitbit 裝置，以記錄每分鐘的心跳次數。另外，公司表明「想了解成本製作的高與低，會否影響觀眾的驚嚇程度。」因此，你須對每一部電影製作的預算和規模進行排序，選出你心中最恐怖的電影。

按圖了解更多，入圍的13部恐怖片：

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申請詳情：

截止日期：2021年9月26日 (晚上12點) 候選人將在 2021 年 10 月 1 日或之前，透過電郵聯繫 候選人必在 10月9日至10月18日期間，觀看上述13部電影 僅接受現住美國，且年滿18歲人士參加

迪士尼將在影院 獨家上映 2021年剩餘的電影 【下一頁】

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責任編輯：陳頌潔