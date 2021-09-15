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【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:08 2021/09/15

分享：

港股瀉逾400點，恒生指數現險守25000點關。受澳門政府擬監管博彩行業，濠賭股今日大跌，成為另一港股重災區。港股走勢點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況解讀　濠賭股成重災區
03：41 - 澳門諮詢修改博彩法　金沙中國急瀉
06：19 - 監管風暴未止  互聯網平台股捱沽
07：51 - 傳內地通知銀行  恒大系停還貸款息
09：41 - 股票分析：復星國際 （00656） 應否走貨？
13：04 - 股票分析：騰訊 （00700） 技術走勢如何？
16：26 - 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 後市如何？
19：12 - 股票分析：時代鄰里 （09928） 見底未？
22：49 - 股票分析：金沙中國 （01928） 應否沽出？
27：15 - 股票分析：希慎興業 （00014） 甚麼價位可買？
30：17 - 港股收市市況速報及分析
32：10 - 股票推介：中化化肥 （00297）

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3059986

******

恒指全日收報25033點，跌469點，大市總成交1,570億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早段低開，及後跌幅一度收窄，惟午市跌勢加劇，一度失守25000關。濠賭股全綫急瀉，金沙中國 （01928） 跌32.5%至16.84元，銀娛 （00027） 跌20%至39.15元。早前的重災區互聯網平台股未止跌，騰訊 （00700） 跌4.1%至453.4元。

澳門當局公布博彩法修改的諮詢文件，建議包括政府應否派員入駐博彩公司等。憂慮加強監管，特別是對外資博彩企業，濠賭股全綫急瀉。

新經濟股再傳壞消息，市傳上海約見多家手遊公司，以及中央擬加強網絡文化建設，互聯網平台股再捱沽。

恒大 （03333） 方面，市傳內地監管當局已通知銀行，恒大系本月到期貸款利息將暫停發放。消息進一步刺激市場對內房股的憂慮。

展望後市，恒指、恒生科指皆測試保歷加通道底部，短綫有機會反彈。

昨天推介的金風科技 （02208） ，股價逆市升8.6%至17.88元。今日則可留意中化化肥 （00297） ，股價跌0.6%至1.61元，走勢較大市強。若向下逼近上升軌及前浪底支持1.36元，可考慮買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰復星國際、騰訊、華潤萬象生活、時代鄰里、金沙中國、希慎興業︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*重溫今日「財經台」節目＊

【ET開市直擊】iPhone13冇驚喜概念股要跟跌【按此】

【ET午市精點】港股續弱 濠賭挫 內地經濟數據差 【按此】

【石Sir午市閒談】今日推介信義光能【按此】

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反壟斷 中國恒大（03333） 中化化肥（00297） 金風科技（02208） 騰訊控股（00700） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 澳門博彩股 投資推介 孫運喜

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