【大行點睇】仿照螞蟻或需與國家分享數據 美銀下調騰訊目標價

美銀發表報告，指內地收緊未成年人登入網遊的限制，但美銀指騰訊控股 （00700） 仍有很多獲批的遊戲，公司若今年下半年及明年上半年若新遊戲有限貢獻盈利，預計將對今年至後年的總收入預測下調1.5%。

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美銀又指，外媒早前報道監管當局要求螞蟻集團需與國有機構成立合資公司，擁有及管理信用資料，騰訊或面對類似的政策，削弱公司在數據的掌握優勢，不過，由於騰訊用戶支付及投資多於信貸，加上若騰訊能在其通訊工具上開放淘寶連結，或成為阿里巴巴 （09988） 支付系統的提供者，部分抵銷金融科技業務的影響。

美銀下調騰訊目標價至626元，評級維持「買入」。

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