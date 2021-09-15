  • 33°C
香港時間 : 2021915日 (三) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】仿照螞蟻或需與國家分享數據 美銀下調騰訊目標價

股樓投資 15:26 2021/09/15

分享：

美銀發表報告，指內地收緊未成年人登入網遊的限制，但美銀指騰訊控股 （00700） 仍有很多獲批的遊戲，公司若今年下半年及明年上半年若新遊戲有限貢獻盈利，預計將對今年至後年的總收入預測下調1.5%。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美銀又指，外媒早前報道監管當局要求螞蟻集團需與國有機構成立合資公司，擁有及管理信用資料，騰訊或面對類似的政策，削弱公司在數據的掌握優勢，不過，由於騰訊用戶支付及投資多於信貸，加上若騰訊能在其通訊工具上開放淘寶連結，或成為阿里巴巴 （09988） 支付系統的提供者，部分抵銷金融科技業務的影響。

美銀下調騰訊目標價至626元，評級維持「買入」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 博彩相關股 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 金融 淘寶 Fintech 騰訊控股（00700）

上一篇文章

串流平台LIVIT改名為17LIVE 　於日本成立全球集圈總部

下一篇文章

【濠賭股】 澳門加辣《博彩法》 摩通削多家濠賭股目標價至少3成 濠賭股慘遭震散
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國