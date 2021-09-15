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曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售

股樓投資 15:22 2021/09/15

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桂洪集團旗下的紅磡新盤曼翹上周正式登場，折實入場價不到332萬元，即引起市場熱關注，發展商亦隨即加推價單盡推全盤130伙單位。項目自上周起收票，至昨天（14日）已收逾5,000個認購登記，發展商今日（15日）宣布於本周六（18日）起盡推全數單位進行銷售。

桂洪集團董事凌俊偉表示，曼翹自開放示範單位以來，市場反應熱烈，為回應市場需求，集團公布項目銷售安排，將於本周六盡推整個項目共130伙，折實價由331.8萬元，至最貴908.2萬元，折實實用呎價由17,281元至28,016元不等。

曼翹開放式示範單位

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仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，項目將於本周四（16日）下午一時正截票，並於周五（17日）公布抽籤結果。

資料顯示，曼翹位於紅磡馬頭圍道及佛光街交界，共提供130伙，全數均為開放式及1房間隔，項目示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 曼翹 紅磡 桂洪

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