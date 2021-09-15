  • 33°C
香港時間 : 2021915日 (三) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】 澳門加辣《博彩法》 摩通削多家濠賭股目標價至少3成 濠賭股慘遭震散

股樓投資 15:24 2021/09/15

分享：

澳門就修改博彩制度進行公開諮詢，濠賭股全綫急挫。龍頭股金沙中國（01928）跌幅最深，低見17.2元，暴跌逾3成，暫報17.28元；銀河娛樂（00027）亦曾暴跌近兩成，暫報40元，仍跌18.3%，為表現最差的兩大藍籌。永利澳門（01128）、澳博（00880）、美高梅中國（02282）及新濠國際（00200）跌幅介乎20.4%至27.3%。

摩通對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

目前澳門6個賭牌將於明年6月到期，澳門特區政府今日（15日）起就修改「博彩法」進行45日公開諮詢，為賭牌重新競投鋪路，建議包括禁止發放副牌、重新審視現時賭牌最長可達25年的期限、賭牌主分配利潤前須符特定條件並要獲政府許可，以及政府派代表進駐博企。澳門財政司指，博彩業不能無限膨脹，需考慮適合的上限，強調賭牌數量上維持適度規模是必須的。

市場普遍認為「辣招」對濠賭股比較負面，其中摩通隨即下調多隻濠賭股評級及目標價，並指出雖然目前文件未有提及完整事件表，但文件交代出方向性訊號，監管對資本管理和日常運營的審查將更加嚴格，雖然實際監管和執行水平仍是爭論的焦點，但已令行業未來營運增加不明朗因素，投資者大為憂慮之下，足以直接拖低濠賭股的估值倍數，直到行業的關鍵方向變得清晰為止，但料今年內不太可能發生，情況最快到明年才會轉趨明朗。

同場加映: 【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

博彩 目標價 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

上一篇文章

【大行點睇】仿照螞蟻或需與國家分享數據 美銀下調騰訊目標價

下一篇文章

曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國