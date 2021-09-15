【濠賭股】 澳門加辣《博彩法》 摩通削多家濠賭股目標價至少3成 濠賭股慘遭震散

澳門就修改博彩制度進行公開諮詢，濠賭股全綫急挫。龍頭股金沙中國（01928）跌幅最深，低見17.2元，暴跌逾3成，暫報17.28元；銀河娛樂（00027）亦曾暴跌近兩成，暫報40元，仍跌18.3%，為表現最差的兩大藍籌。永利澳門（01128）、澳博（00880）、美高梅中國（02282）及新濠國際（00200）跌幅介乎20.4%至27.3%。

摩通對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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目前澳門6個賭牌將於明年6月到期，澳門特區政府今日（15日）起就修改「博彩法」進行45日公開諮詢，為賭牌重新競投鋪路，建議包括禁止發放副牌、重新審視現時賭牌最長可達25年的期限、賭牌主分配利潤前須符特定條件並要獲政府許可，以及政府派代表進駐博企。澳門財政司指，博彩業不能無限膨脹，需考慮適合的上限，強調賭牌數量上維持適度規模是必須的。

市場普遍認為「辣招」對濠賭股比較負面，其中摩通隨即下調多隻濠賭股評級及目標價，並指出雖然目前文件未有提及完整事件表，但文件交代出方向性訊號，監管對資本管理和日常運營的審查將更加嚴格，雖然實際監管和執行水平仍是爭論的焦點，但已令行業未來營運增加不明朗因素，投資者大為憂慮之下，足以直接拖低濠賭股的估值倍數，直到行業的關鍵方向變得清晰為止，但料今年內不太可能發生，情況最快到明年才會轉趨明朗。

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記者：郭秀慧